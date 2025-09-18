Dinilai Merendahkan PPPK, Ini Pernyataan Terbaru Kepala BKN, Simak Respons Ketum ADAPI
jpnn.com - JAKARTA – Pernyataan Kepala BKN Zudan Arif dalam video yang menyebar lewat TikTok oleh sebagian kalangan dianggap bermuatan merendahkan PPPK.
Dalam kalimat pembuka di penggalan video tersebut, Prof Zudan menjelaskan konsep tentang ASN, yang terdiri dari PNS dan PPPK.
Dikatakan, PNS merupakan ASN dengan jenjang karier yang asli, yang dipersiapkan sedari awal, dengan melalui tahapan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS.
Prof Zudan lantas menjelaskan mengenai PPPK, dalam konsep UU ASN. Ketika jabatan PNS ada yang tidak diisi dari PNS, maka diangkatlah PPPK yang sifatnya sementara.
“Jadi, PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS. Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,” terang Prof Zudan dalam video yang viral di kalangan PPPK dan calon PPPK Paruh Waktu.
Ditekankan Prof Zudan bahwa yang disampaikan itu adalah konsep awal mengenai munculnya PPPK.
“Konsepnya seperti itu. Ini yang banyak belum tahu. Itulah desainnya di UU ASN.”
“Maka, kalau mau desainnya diubah, ya UU diubah, PP-nya diubah, Permennya diubah,” kata Prof Zudan.
Simak pernyataan terbaru Zudan Arif terkait penilaian sebagian kalangan yang menuding Kepala BKN itu telah merendahkan PPPK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gaji PPPK Lulusan SD Rp1,9 Juta, Tamatan SMA Lebih Besar, Belum Termasuk Tunjangan
- BKPSDM Memantau Proses Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Keren nih
- Prof Adolf Beri Kesaksian soal Potongan Video Pernyataan Kepala BKN tentang PPPK
- Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Pemda Bingung soal Honorer Ikut Tes CPNS
- Waktu Mepet, Begitu Berkas PPPK Paruh Waktu Lengkap, Langsung Usul Penetapan NIP ke BKN
- 241 PPPK Teken Kontrak Kerja, Rata-Rata Berdurasi 5 Tahun, Besaran Gaji Pokok Bervariasi