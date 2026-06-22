Dinilai Sangat Bergantung Kepada Ronaldo, Conceicao: Tak Ada Kewajiban

jpnn.com, JAKARTA - Winger Portugal Francisco Conceicao buka suara soal tudingan bahwa para pemain Portugal terlalu bergantung kepada Cristiano Ronaldo.

Pemain Juventus itu menegaskan di dalam skuad Selecao tidak ada aturan tak tertulis yang mewajibkan seluruh pemain mengarahkan bola kepada sang kapten.

Komentar tersebut muncul setelah Portugal menuai kritik akibat hanya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026.

Banyak pihak menilai alur serangan Portugal terlalu berfokus kepada Ronaldo.

Conceicao langsung membantah persepsi tersebut. Menurutnya, setiap pemain bebas mengambil keputusan berdasarkan situasi terbaik yang terjadi di lapangan.

"Kami tidak memiliki kewajiban atau kebutuhan untuk selalu mengoper bola kepadanya," kata Conceicao dikutip dari ESPN.

Pemain berusia 23 tahun itu menjelaskan prioritas utama seluruh pemain Portugal ialah mencari opsi terbaik untuk menciptakan peluang, bukan sekadar memastikan Ronaldo menjadi tujuan akhir setiap serangan.

"Saya mengoper kepada siapa pun yang berada dalam posisi terbaik dan tidak terkawal. Semua keputusan itu terjadi secara instingtif dalam hitungan detik," ujarnya.