Dinilai Unggul Dalam Keamanan Siber di Sektor Keuangan, Jamkrindo Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo meraih penghargaan Cybersecurity kategori Financial Services di ajang The Indonesia Technology Excellence Awards 2026, yang digelar oleh media internasional Asian Business Review.

Penghargaan ini mengapresiasi transformasi keamanan siber Jamkrindo dalam memperkuat perlindungan sistem dan data, meningkatkan ketahanan operasional, serta menjaga keandalan layanan digital perusahaan.

Transformasi keamanan siber Jamkrindo merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat tata kelola teknologi informasi dan memastikan keberlangsungan layanan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko digital.

Keamanan siber ditempatkan sebagai bagian strategis dari pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis, bukan semata-mata aspek teknis teknologi informasi.

Penguatan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek people, process, dan technology, guna membangun sistem pengamanan yang adaptif, meningkatkan kesiapan organisasi, serta menjaga keandalan layanan digital perusahaan.

Direktur Operasional dan Jaringan Jamkrindo Sigit Tjahjo Prabowo mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen perusahaan dalam membangun sistem keamanan siber yang adaptif terhadap perkembangan ancaman dan mampu memberikan dampak nyata bagi operasional bisnis.

“Transformasi dalam penguatan tata kelola teknologi informasi menjadi momentum bagi Jamkrindo untuk membangun ketahanan digital yang lebih kuat. Kami menempatkan keamanan siber sebagai bagian dari strategi bisnis melalui penguatan teknologi, proses, dan kompetensi sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan layanan tetap aman dan andal, sekaligus menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan,” ujar Sigit.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia dan Holding Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo mengembangkan transformasi keamanan siber melalui empat tahap. Pada 2021–2022, perusahaan membangun fondasi keamanan. Tahap evaluasi dilaksanakan pada 2022–2023 untuk mengukur dan memperkuat kapabilitas yang telah dibangun.