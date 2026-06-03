Dino Sebut 17 Dubes Asing Belum Bisa Bekerja karena Belum Dapat Surat dari Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyebutkan bahwa ada belasan duta besar negara asing yang belum mendapatkan surat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto.

Untuk itu, sebanyak 17 duta besar asing itu belum bisa bekerja karena masih menunggu surat kepercayaan dari Prabowo.

“Saya dapat info bahwa ada 17 calon Dubes asing yang sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih menunggu waktu untuk memberikan surat kepercayaan kepada Presiden,” tulis Dino dalam akun X resminya, dikutip Rabu (3/6).

Dino mengatakan bahkan ada menteri yang bahkan sudah menunggu selama 8 bulan untuk mendapatkan surat tersebut.

“Dari mereka ada yang sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi,” ungkapnya.

Hal itu disebut memberikan kesan buruk bagi negara-negara sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke Indonesia.

“Apalagi Dubes Indonesia di luar negeri selalu dengan cepat menyerahkan surat kepercayaan kepada host country,” kata dia.

Walau begitu, eks Juru Bicara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu mengaku tak menyalahkan siapapun.