Dinyatakan Tidak Bersalah, Kim Soo Hyun Akhirnya Kembali ke Dunia Hiburan

jpnn.com, KOREA SELATAN - Aktor asal Korea Selatan, Kim Soo Hyun kembali aktif di dunia hiburan setelah dinyatakan tidak bersalah dalam kasus yang sempat menyeret namanya.

Kehadirannya tentu saja banyak ditunggu oleh penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kembalinya Kim Soo Hyun di industri hiburan makin menegaskan bahwa tuduhan atas polemik yang diarahkan kepadanya tidak terbukti dan kasus akhirnya dihentikan.

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Sebagaimana yang disampaikan Kantor Polisi Seongdong Seoul, bahwa Kim Soo Hyun tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tuduhan asmara di bawah umur mendiang Kim Sae Ron seperti yang dituduhkan.

Aparat setempat secara resmi menghentikan seluruh investigasi dan membebaskan aktor dengan bayaran termahal ini dari tuduhan pelanggaran Undang-Undang Kesejahteraan anak.

Kantor Polisi Seongdong Seoul menyatakan tidak ada bukti atas tuduhan kepada Kim Soo Hyun dan kasus tersebut kemudian ditutup.

"Polisi menyatakan bahwa Kim Soo Hyun sudah tidak terbukti bersalah dan penyelidikan telah berakhir," ungkap pihak Kim Soo Hyun dalam pernyataan resmi.

Agensi naungan Kim Soo Hyun, Gold Medalist, juga menyatakan bahwa percakapan melalui aplikasi pesan yang dikaitkan dengan aktor telah dipalsukan dan rekaman audio diduga buatan AI.