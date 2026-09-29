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Dion Cools Bongkar Sisi Lain dari Rivalitas Timnas Indonesia dan Malaysia

Dion Cools Bongkar Sisi Lain dari Rivalitas Timnas Indonesia dan Malaysia
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Kapten Timnas Malaysia Dion Cools (kuning) duel dengan penyerang Indonesia Ole Romeny pada pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (28/9). Pertandingan berakhir seri 0-0. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Duel Timnas Indonesia kontra Malaysia memang selalu sarat gengsi.

Namun, kapten Harimau Malaya Dion Cools menyebut panasnya rivalitas kedua negara tidak pernah menjadi alasan untuk menghilangkan rasa hormat kepada lawan.

Timnas Indonesia dan Malaysia harus puas bermain imbang 0-0 dalam pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi.

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Duel yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9/2026) berjalan ketat sejak awal hingga akhir, dengan kedua kubu sama-sama berusaha mencari celah untuk mencetak gol.

Bagi Cools, pertandingan tersebut tetap menjadi pengalaman yang menyenangkan meski tidak menghasilkan gol. 

Bek Malaysia itu menilai kedua tim telah menunjukkan kualitas dan memberikan tontonan menarik bagi para suporter.

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"Pertandingan yang sangat bagus dan saya pribadi sangat menikmatinya. Tentu saja tensinya tinggi, tetapi saya pikir kedua tim sudah memberikan yang terbaik," ujar Cools kepada FIFA.

Menurut pemain Cerezo Osaka tersebut, rivalitas Indonesia dan Malaysia tidak seharusnya berubah menjadi permusuhan. Sebaliknya, panasnya pertandingan dapat berjalan beriringan dengan sikap saling menghormati.

Kapten Malaysia Dion Cools mengungkap terkait rivalitas antara pemain Timnas Indonesia dan Malaysia.

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