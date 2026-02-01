menu
Dion Markx Bicara Tegas Soal Persaingan di Persib Bandung

Dion Markx mengenakan jersei Persib Bandung. Foto: Persib Bandung.

jpnn.com - Dion Markx datang ke Persib Bandung dengan keberanian besar.

Bek berusia 20 tahun itu langsung menyatakan siap bersaing di lini belakang Maung Bandung.

Dion tak gentar berhadapan dengan pemain-pemain bertahan berpengalaman di bawah arahan Bojan Hodak.

Pemain berdarah Palembang tersebut mengaku sama sekali tidak ragu menerima tawaran Persib.

Ketertarikannya terhadap klub asal Jawa Barat itu tumbuh sejak dia memperkuat Timnas U-23 Indonesia dan rutin mengikuti perkembangan kompetisi domestik.

"Persib merupakan klub besar dengan prestasi yang jelas, apalagi juara dua kali berturut-turut."

"Saya sangat senang mendapat kesempatan ini," jelas Dion.

Proses kepindahan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda itu berjalan mulus setelah Bojan Hodak turun tangan langsung.

Datang ke Persib Bandung di usia 20 tahun, Dion Markx langsung bicara soal persaingan ketat.

