menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Dipakai Harian, Suzuki Fronx Ternyata Senyaman Ini

Dipakai Harian, Suzuki Fronx Ternyata Senyaman Ini

Dipakai Harian, Suzuki Fronx Ternyata Senyaman Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mencoba Suzuki Fronx di perkotaan. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Fronx menjadi amunisi terbaru PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) di segmen SUV kompak.

Di balik desainnya yang atraktif, Fronx menawarkan satu nilai utama yang terasa dalam penggunaan sehari-hari: kenyamanan berkendara.

JPNN.com kembali menjajal Suzuki Fronx dalam aktivitas harian di jalan perkotaan.

Baca Juga:

Mobil ini digunakan baik sendiri maupun bersama keluarga—istri dan anak—dengan karakter perjalanan yang beragam, mulai dari lalu lintas padat, jalan sempit permukiman, hingga sesekali melaju di ruas tol.

Dipakai Harian, Suzuki Fronx Ternyata Senyaman Ini

Mengandalkan mesin baru K15C dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), Fronx terasa responsif tanpa harus memaksa pengemudi mengubah gaya berkendara.

Baca Juga:

Akselerasi halus dan perpindahan tenaga yang linear membuat mobil ini nyaman dikemudikan secara santai, namun tetap mampu diajak melaju lebih cepat saat dibutuhkan.

Kenyamanan makin terasa lewat kehadiran fitur-fitur pendukung berkendara.

Di balik desainnya yang atraktif, Suzuki Fronx menawarkan satu nilai utama yang terasa dalam penggunaan sehari-hari: kenyamanan berkendara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI