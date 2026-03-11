Dipanggil Lagi ke Timnas Indonesia, Marc Klok Kirim Harapan untuk John Herdman
jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Marc Klok kembali mendapat pemanggilan Timnas Indonesia era pelatih baru John Herdman.
Pemain naturalisasi asal Belanda itu akan bergabung bersama 40 pemain lainnya untuk persiapan FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 27 dan 30 Maret mendatang.
Marc Klok mengatakan, perasaannya selalu bagus setiap kali dipanggil untuk membela negaranya. Namun, dirinya tidak mau jemawa karena nama-nama yang dipanggil PSSI bukan skuad inti yang akan dibawa saat pertandingan.
"Selalu baik, tapi ini masih provisional skuad. Kami masih tunggu untuk final skuad nanti, tapi selalu bangga, selalu melakukan yang terbaik buat negara dan untuk semua pemain bola (yang bergabung dengan timnas) adalah target. Itu adalah mimpi untuk main untuk negara kita," kata Marc Klok di Bandung, Rabu (11/3/2026).
Pada pemanggilannya kali ini, Marc Klok akan berlatih di bawah asuhan pelatih baru, John Herdman.
Dia sendiri merupakan pemain reguler Timnas Indonesia, sejak era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert.
Sebelum akhirnya dipanggil, Marc Klok mengaku pernah berkomunikasi dengan sosok pelatih berkebangsaan Inggris itu.
Komunikasi itu terjalin saat Herdman menyaksikan secara langsung pertandingan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), beberapa waktu lalu.
Marc Klok kembali dipanggil Timnas Indonesia era John Herdman. Ia mengaku bangga dan berharap sang pelatih bisa membangun tim kuat untuk masa depan.
