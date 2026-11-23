jpnn.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) ikut datang ke Hambalang memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto cum ketua umum Partai Gerindra, Minggu (22/11/2026).

KDM tentu tidak datang sendiri. DIa hadir bersama sejumlah elite Partai Gerindra di kediaman Prabowo itu.

Pertemuan itu berlangsung di Padepokan Garudayaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sejak Minggu siang.

Sejumlah tokoh lain yang hadir di antaranya Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Ada pula Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Titiek Soeharto.

Kemudian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Para tokoh tersebut terlihat meninggalkan kawasan kediaman Presiden Prabowo sekitar pukul 18.00 WIB, setelah menghadiri pertemuan yang berlangsung sejak siang hari.

Kehadiran Dedi Mulyadi bersama sejumlah petinggi Gerindra tersebut berlangsung di tengah proses persiapan pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.