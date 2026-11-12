Dipanggil TC, Nazriel Alfaro Bertekad Tembus Tim Inti Timnas U-20 Indonesia
jpnn.com - BANDUNG - Gelandang muda Persib Bandung Nazriel Alfaro Syahdan punya ambisi besar saat mengikuti pemusatan latihan Timnas U-20 Indonesia di Turki. Dia menyambut kesempatan mengikuti TC itu dengan motivasi tinggi.
Pemain jebolan diklat Persib itu bertekad menunjukkan kemampuan terbaiknya selama menjalani TC di Antalya pada 8 - 17 November 2026, demi mengamankan tempat di skuad Garuda Muda untuk Piala Asia U-20 2027.
Meski baru melewati rangkaian pertandingan padat bersama Persib Bandung, Nazriel tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melanjutkan perjuangannya bersama timnas.
"Persiapan dari diri sendiri menyiapkan diri agar supaya sehat, supaya bugar, jadi di sini dalam keadaan kondisi yang fit," kata Nazriel, Kamis (12/11/2026).
Saat ini, para pemain Persib tengah menikmati masa libur untuk memulihkan kebugaran. Namun, bagi Nazriel, menjaga kondisi fisik menjadi prioritas utamanya.
Nazriel pun masih sempat berkumpul bersama keluarga, sebelum akhirnya bergabung bersama tim.
Kepercayaan yang diberikan Persib untuk mendapatkan menit bermain di level senior juga menjadi modal penting bagi Nazriel.
Dia telah merasakan kesempatan debut di kompetisi domestik dan panggung Asia melalui AFC Champions League Two (ACL Two).
Gelandang muda Persib Nazriel Alfaro bertekad tampil maksimal di TC Timnas U-20 Indonesia di Turki demi merebut tempat di skuad Garuda Muda.
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