Dipanggil Timnas Indonesia, Beckham dan Eliano Dapat Pesan dari Bojan Hodak, Apa Isinya?
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyambut positif pemanggilan dua anak asuhnya, Beckham Putra Nugraha dan Eliano Reijnders ke Timnas Indonesia.
Keduanya masuk dalam agenda persiapan menghadapi FIFA Series 2026 yang akan digelar mulai 27 Maret mendatang.
Menurut Hodak, kesempatan ini menjadi momen penting bagi Beckham dan Eliano untuk naik level.
Dia menilai pengalaman bermain di ajang internasional bisa memberikan dampak signifikan, terutama dalam membangun mental dan kepercayaan diri pemain saat kembali membela klub.
"Saya berharap mereka mendapat kesempatan tampil bersama Timnas."
"Pengalaman itu penting untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan bisa membawa dampak positif saat kembali ke tim," jelasnya.
Pelatih asal Kroasia itu juga tidak menutup mata terhadap kualitas lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia.
Namun, Hodak justru melihat hal tersebut sebagai peluang emas untuk mengasah kemampuan kedua pemainnya.
