Dipanggil Timnas Indonesia, Eliano Reijnders Langsung Kirim Sinyal ke Pesaingnya
Eliano Reijnders saat menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com - Bek sayap Eliano Reijnders menyambut dengan penuh semangat panggilan terbaru dari Timnas Indonesia yang kini ditangani pelatih anyar John Herdman.

Pemain Persib Bandung itu kembali masuk radar tim nasional dan siap bergabung setelah menuntaskan tugas bersama klubnya.

Eliano bersama dua rekannya, Marc Klok dan Beckham Putra dijadwalkan merapat ke Skuad Garuda seusai menjalani laga tunda kompetisi BRI Super League melawan Borneo FC Samarinda pada 15 Maret.

Pemain berusia 25 tahun tersebut mengaku siap menghadapi persaingan ketat demi mendapatkan tempat di daftar akhir skuad untuk agenda FIFA Series 2026.

Ajang tersebut berlangsung bertepatan dengan kalender jeda pertandingan internasional, yakni 27 dan 30 Maret.

Eliano menyadari peluang untuk menembus tim inti tidaklah mudah.

Namun, hal itu justru menjadi motivasi tersendiri baginya untuk menambah jumlah penampilan bersama tim Merah Putih.

"Ya dari data itu (41 pemain yang dipanggil), mungkin hanya ada 23 nama dan dipilih untuk masuk ke starting eleven nantinya."

