Dipanggil Timnas Indonesia, Pemain Muda Persija Ini Ingin Pikat Hati John Herdman

jpnn.com - Arlyansyah Abdulmanan tak ingin sekadar menjadi pelengkap dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali.

Pemain muda Persija Jakarta itu bertekad memanfaatkan kesempatan langka tersebut untuk mencuri perhatian sekaligus merebut hati pelatih John Herdman.

Pemanggilan kali ini menjadi babak baru dalam perjalanan karier Arlyansyah. Maklum, pemain berusia 20 tahun tersebut sebelumnya hanya pernah memperkuat Timnas Indonesia kelompok usia U-20.

Kini, dia mendapat kesempatan membuktikan kualitasnya di level senior.

Arlyansyah masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil John Herdman untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali pada 9–17 November 2026. Kehadirannya menjadi salah satu wajah baru yang menarik perhatian dalam agenda persiapan tersebut.

Kesempatan itu tentu tidak ingin disia-siakan. Arlyansyah menyadari persaingan di skuad Garuda tidak mudah, terlebih dirinya harus bersaing dengan sejumlah pemain yang lebih berpengalaman.

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"Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, saya ingin menunjukkan kemampuan saya, bekerja keras, dan bisa bersaing dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman," kata Arlyansyah.

Dia juga menganggap pemanggilan tersebut sebagai buah dari kerja keras yang selama ini dilakukan bersama Persija Jakarta.