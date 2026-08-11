Dipasangkan dengan Nadya Arina, Kevin Julio Terlibat Kisah Mistis

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Kevin Julio kembali ke layar kaca melalui series terbaru ANTV berjudul Jodoh Wasiat Bapak Reborn. Dalam series tersebut, Kevin beradu akting dengan Nadya Arina untuk pertama kalinya.

Kevin memerankan karakter Fajar, seorang arsitek yang memiliki misi tertentu dan harus berkeliling dari satu desa ke desa lainnya.

"Dalam series Jodoh Wasiat Bapak Reborn, saya akan berperan sebagai Fajar, seorang arsitek yang berkeliling mendatangi desa-desa dengan misi tertentu," ujar Kevin Julio, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8).

Karakter Fajar memiliki intuisi tajam terhadap bangunan bersejarah yang menyimpan unsur mistis. Dalam perjalanannya, dia tanpa sengaja bertemu dengan Adinda yang diperankan Nadya Arina.

Pertemuan tersebut terjadi ketika Adinda sedang mengendarai mobil ambulans jenazah milik ayahnya. Perkenalan itu kemudian menjadi awal keterlibatan Fajar dalam berbagai peristiwa yang dialami Adinda.

Nadya Arina memerankan Adinda, seorang dokter forensik yang memilih banting setir menjadi pemulasara jenazah. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan mandiri, tegas, logis, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan arwah.

Dalam menjalankan pekerjaannya, Adinda kerap berhadapan dengan jenazah yang masih memiliki urusan belum terselesaikan semasa hidup. Menariknya, Fajar selalu muncul dalam berbagai perjalanan Adinda tersebut.

Kehadiran Fajar dan Adinda membuat cerita Jodoh Wasiat Bapak Reborn tidak hanya berfokus pada unsur supranatural. Series ini juga menghadirkan kisah romansa antara kedua karakter tersebut.