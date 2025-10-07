Dipastikan Gagal Tampil Bersama Timnas Indonesia, Emil Audero Kirim Pesan Perjuangan
jpnn.com - Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Emil Audero pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Penjaga gawang kelahiran 18 Januari 1997 itu absen setelah mengalami cedera di bagian betis.
Pesan Emil Audero kepada Penggemar
Mantan pemain Inter Milan itu telah mengirimkan pesan kepada para penggemar melalui akun media sosial resmi Timnas Indonesia.
Emil berharap rekan-rekannya bisa berjuang maksimal untuk meraih tiket putaran final ajang akbar sepak bola dunia.
“Kepada seluruh Garuda fan, sayangnya saya harus absen karena cedera. Begitulah sepak bola, begitulah hidup.” Saya berharap bisa membantu rekan-rekan setim untuk mencapai mimpi.”
“Saya yakin mereka akan memberikan segalanya untuk membuat semua bahagia dan bangga,” bunyi pengumuman Emil di laman Kita Garuda.
Tampil Impresif di Serie A
Emil Audero sejatinya diharapkan bisa mengawal gawang Timnas Indonesia setelah tampil apik di Serie A bersama Cremonese.
Kiper kelahiran Mataram itu mencatat dua kali clean sheet dan baru kebobolan tiga gol dari empat laga.
Timnas Indonesia dipastikan tidak akan memainkan Emil Audero saat melawan Arab Saudi (9/10) dan Irak (12/10) mendatang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Indonesia di Ujung Sejarah, Begini Permintaan Patrick Kluivert
- Arab Saudi Memandang Timnas Indonesia Seperti Argentina di Piala Dunia 2022
- Patrick Kluivert Tersenyum Lihat Latihan Timnas Indonesia Menjelang Lawan Arab Saudi
- Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Adu Gengsi 2 Pemain Ligue 1
- Satu Pesan Maarten Paes Menjelang Laga Krusial Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes: Pertandingan Terbesar dalam Sejarah Negara Ini