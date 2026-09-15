Dipecat saat Rapat di DPD RI, Purbaya Mengaku Sebal, Susah Tidur
jpnn.com, JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa mengaku susah tidur seusai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan secara mendadak.
Eks Menteri Keuangan tersebut menyatakan dirinya sempat merasa kesal setelah menerima keputusan pemberhentian tersebut.
"Masih sebel juga tuh," kata Purbaya seusai sertijab, Selasa (15/9).
Namun, Purbaya memastikan kondisi perasaannya kini sudah jauh lebih baik dibandingkan malam sebelumnya.
Purbaya membeberkan dirinya dihubungi soal pemberhentian tersebut saat tengah mengikuti rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah.
Dia bahkan menceritakan momen saat dihubungi melalui pesan langsung di tengah rapat hingga harus keluar menuju ke toilet.
"Sekarang sudah, lumayan (tidak terlalu sebal, red)," tuturnya.
Purbaya mengaku sebenarnya sudah menduga akan adanya perombakan posisi Menteri Keuangan sejak beberapa waktu ke belakang.
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku susah tidur seusai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan secara mendadak.
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