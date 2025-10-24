Dipercaya Jadi Strategic Advisor AESF, Ibnu Siap Satukan Ekosistem Esports Asia & Angkat Gaming Industry

jpnn.com, JAKARTA - Kesuksesan KRMP Ibnu Sulistyo Riza Pradipto membangun olahraga Esport di Tanah Air mendapat perhatian khusus dari Asian Electronic Sports Federation (AESF).

Kini, Ketua Umum Indonesia Esports Association itu mendapat kepercayaan menjadi Strategic Advisor Presiden AESF Santi Lothong.

Bagi Ibnu, panggilan karibnya, penunjukan ini bukan hanya kehormatan tetapi sebagai tantangan untuk menumbuhkan dan menyatukan ekosistem Esports dan mengangkat gaming industry di Kawasan Asia.

“Saya merasa terhormat dipercaya sebagai Strategic Advisor (Penasehat Strategis) Presiden AESF Santi Lithong. Ini bukan sekadar pencapaian pribadi, tetapi komitmen bersama untuk menumbuhkan dan menyatukan ekosistem esports dan gaming industry di Kawasan Asia,” kata Ibnu yang dihubungi Jumat (24/10/2025).

“Bersama keluarga besar esports, kami tidak hanya meningkatkan permainan, tetapi juga membangun generasi. Mari bangun masa depan esports bersama,” imbuhnya.

Presiden AESF Lithong mengumumkan Ibnu sebagai penasehat strategis pada AESF Esports Forum 2025 (AESF 2025) di Bangkok, 9 Oktober 2025 lalu. Acara ini mempertemukan asosiasi anggota, mitra strategis, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh kawasan Asia untuk membahas masa depan ekosistem esports yang inklusif dan berkelanjutan.

Apa yang diungkap Ibnu ini sesuai dengan misi AESF yang kembali mengusung semangat “Persatuan dan Solidaritas Esports Asia” sebagai fondasi utama untuk membangun masa depan esports yang kuat, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh kawasan Asia.

Forum yang bertema Shaping the Esports Ecosystem and the Future of Asia and Beyond ini menjadi ajang penting dalam membangun arah industri esports regional.