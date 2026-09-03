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Diperiksa 10 Jam Kasus TPPU, Eks Jampidsus Febrie Dijawab 50 Pertanyaan

Diperiksa 10 Jam Kasus TPPU, Eks Jampidsus Febrie Dijawab 50 Pertanyaan
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Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nurman Herin (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Nurman Herin terkait kasus TPPU yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nz

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dicecar sekitar 50 pertanyaan oleh penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan kasus dugaan pencucian uang selama 10 jam.

Febrie diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Pak FA sangat kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan dan menjelaskan apa yang ditanya oleh penyidik. Ada sekitar 50 pertanyaan yang dijawab sebaik-baiknya oleh Pak FA,” kata Kuasa Hukum Febrie, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis.

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Ia mengatakan, apabila penyidik masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, Febrie bersedia untuk kembali diperiksa, baik sebagai saksi ataupun tersangka, serta tetap berkomitmen menghormati proses hukum.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa penyidik Tim 9 memeriksa tujuh orang pada Kamis hari ini, di antaranya adalah Febrie Adriansyah yang diperiksa sebagai tersangka dan Nurman Herin yang diperiksa sebagai saksi untuk Febrie.

“Pemeriksaan terpisah. Lebih kepada menindaklanjuti dari hasil-hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sebelumnya juga berdasarkan data-data dan barang bukti yang didapat sebelum diperiksa yang bersangkutan,” katanya.

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Dalam perkara dugaan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi tersebut, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka, yakni Febrie Adriansyah dan pihak swasta Nurman Herin.

Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026.

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dicecar sekitar 50 pertanyaan oleh penyidik Tim 9 Kejagung dalam pemeriksaan kasus dugaan pencucian uang selama 10 jam.

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