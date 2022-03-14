menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Diperiksa Atas Kasus Hanania Group, Awkarin Kembalikan Uang Saku

Diperiksa Atas Kasus Hanania Group, Awkarin Kembalikan Uang Saku

Diperiksa Atas Kasus Hanania Group, Awkarin Kembalikan Uang Saku
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Awkarin alias Karin Novilda. Foto: Instagram/awkarin

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Karin Novilda atau dikenal Awkarin menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.

Adapun Awkarin menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin (29/6).

Kuasa hukum Awkarin, Artahsasta Prasetyo Santoso mengatakan, kliennya mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 16.30 WIB dan ditanyai sekitar 33 pertanyaan.

Baca Juga:

Dia menuturkan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan seputar hubungan Awkarin dengan Hanania Group.

"Perlu kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa hubungan hukum atau kerja sama yang terjalin antara Ibu Karin dengan Hanania Group itu murni natura atau imbalan jasa non-tunai, atau sederhananya mungkin barter lah," ujar Artahsasta Prasetyo.

"Jadi dari Hanania Group memberikan fasilitas umrah, lalu dari Ibu Karin akan melakukan posting daily story di Instagramnya," sambungnya.

Baca Juga:

Dia mengatakan, ada 12 konten yang diunggah kliennya terkait kerja sama tersebut.

Adapun 12 konten itu terdiri dari sembilan unggahan foto dan tiga unggahan video atau reels.

Kuasa hukum Awkarin, Artahsasta Prasetyo Santoso mengatakan, kliennya mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 16.30 WIB dan ditanyai sekitar 33 pertanyaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI