Diperiksa KPK Terkait Korupsi Ridwan Kamil, Lisa Mariana Beberkan soal Aliran Dana
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebgram Lisa Mariana diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank BJB dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Setelah menjalani pemeriksaan, Lisa Mariana menyatakan dirinya kooperatif kepada penyidik.
"Alhamdulillah, saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif," kata Lisa di KPK, Jakarta, baru-baru ini.
Lisa Mariana mengungkapkan dirinya diperiksa terkait aliran dana yang diberikan Ridwan Kamil.
Dia mengeklaim dana yang masuk ke rekeningnya diberikan untuk membiayai sang putri, yang diakui sebagai anak hasil perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil.
Namun, dia enggan membeberkan nominal pasti dana yang telah diberikan Ridwan Kamil kepadanya.
"Saya enggak bisa sebut nominalnya, ya," ujarnya.
Di sisi lain, Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan mengungkapkan kliennya belum bisa memberikan pernyataan detail terkait nominal.
