Diperiksa Polisi Terkait Hanania Group, Pihak Thariq Halilintar Jelaskan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan artis Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menghadiri panggilan penyidik terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group di Polda Metro Jaya, Rabu (10/6).

Kuasa hukum pasangan tersebut, Sangun Ragahdo mengatakan, kliennya ditanyai sekitar 20-30 pertanyaan.

Dalam kesempatan yang sama, dia lantas menjelaskan awal mula Thariq Halilintar bekerja sama dengan pihak Hanania Group.

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Ragahdo menyebut pihak Hanania Group sudah mencoba mengajak kerja sama Thariq Halilintar sejak lama, bahkan jauh sebelum YouTuber itu menikah dengan Aaliyah Massaid, walau kala itu tak diterima oleh kliennya.

Pada November 2025, pihak Hanania kembali mengajak adik Atta Halilintar tersebut bekerja sama.

"Cuma memang mungkin Thariq-nya juga belum pas lah, belum cocok segala macam, akhirnya didiamin. Di tahun 2025 akhirnya di-approach lagi itu pada bulan November. Ini mereka yang meminta untuk mengajak kerja sama," ujar Sangun Ragahdo.

Dia menyebut bentuk kerja sama tersebut berupa barter, yakni Thariq dan Aaliyah mengunggah konten terkait perjalanan umrahnya ke sosial media.

Sebagai gantinya, pihak Hanania Group memberikan perjalanan umrah kepada pasangan tersebut, termasuk anak sematawayangnya, Arash.