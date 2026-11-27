Diperiksa sebagai Saksi Kasus Makar, Budi Arie: Saya Hanya Kenal Pak LSP karena Kolega di Kabinet
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koperasi (Menkop) sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi diperiksa penyidik Baresmrim Polri terkait kasus dugaan makar yang menjerat Jenderal LSP dkk sebagai tersangka.
Ia diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait kasus dugaan makar di Jakarta.
Budi Arie Setiadi, mengaku tidak mengenal para tersangka kasus dugaan makar, kecuali sosok berinisial Jenderal LSP.
“Saya tidak mengenal para tersangka kecuali Pak LSP karena beliau adalah kolega saya di kabinet Pak Jokowi dan kabinet Pak Prabowo,” katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan LSP seusai dirinya tidak menjabat sebagai menteri.
“Setelah saya tidak menjadi menteri hampir satu tahun, saya tidak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu mengatakan bahwa kehadiran dirinya dalam pemeriksaan untuk membantu proses penyidikan kasus dugaan makar.
Budi mengaku dicecar sekitar 42 pertanyaan oleh penyidik selama diperiksa dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.
Mantan Menkop sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan makar yang menjerat Jenderal LSP dkk.
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