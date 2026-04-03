Diperiksa sebagai Saksi Terkait Laporan Inara Rusli, Virgoun Ditanyai Puluhan Pertanyaan

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Virgoun menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis (2/4), terkait laporan Inara Rusli soal dugaan ilegal access.

Kuasa hukum Virgoun, Wijayono Hadi Sukrisno lantas menjelaskan soal agenda pemeriksaan tersebut.

Dia menyebut bahwa sedianya agenda pemeriksaan itu dijadwalkan pada Februari lalu. Namun, kliennya baru bisa memenuhinya hari ini.

"Jadi tadi kita sudah diperiksa dari jam 3 sampai sekarang. Itu mungkin sekitar 22 atau 28 pertanyaan, tapi satu pertanyaan itu ada beberapa sub pertanyaan. Jadi kalau ditotal mungkin hampir sekitar 80-an pertanyaan yang sudah dijawab," ujar Wijayono Hadi Sukrisno di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

"Pada prinsipnya, pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan laporan tentang illegal access. Jadi itu sudah lengkap disampaikan oleh Bang Virgoun dari awal sampai akhir," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Virgoun turut menjelaskan soal pemeriksaannya itu.

Dia menuturkan bahwa pertanyaan yang diajukan penyidik seputar laporan Inara Rusli atas dugaan ilegal access.

"Untuk detailnya banyak ya, kan ada anak-anak pertanyaannya juga. Nanti mungkin bisa tanya ke penyidiknya. Cuma pada intinya sepertinya sama saja ya dengan saksi-saksi yang lain juga, pertanyaannya sama terkait illegal access yang dilaporkan Inara," kata pelantun Surat Cinta Untuk Starla tersebut.