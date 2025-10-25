Diperiksa Selama 5 Jam, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan model majalan dewasa, Lisa Mariana telah menyelesaikan pemeriksaannya sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil, di Bareskrim Polri, Jumat (24/10).

Berdasarkan pantauan, Lisa Mariana menjalani pemeriksaan sekitar lima jam lamanya.

Pasalnya, dia tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 14.27 WIB dan selesai menjalani pemeriksaan pukul 19.27 WIB.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan menuturkan, pemeriksaan yang dijalani kliennya itu berjalan dengan lancar.

Lisa Mariana pun ditanyakan 44 pertanyaan oleh penyidik selama pemeriksaan tadi.

"Tadi berjalan dengan baik, juga kami terima kasih kepada siber Bareskrim," ujar Jhonboy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).

Dalam kesempatan yang sama, Lisa Mariana mengucap syukur karena pemeriksaannya sebagai tersangka hari ini berjalan dengan lancar.

Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh mengenai pemeriksaan yang dijalaninya itu.