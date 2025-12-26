Diperiksa Soal Dugaan Perzinahan, Insanul Fahmi Dicecar 30 Pertanyaan
jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan atas laporan istrinya, Wardatina Mawa.
Dia mengatakan bahwa dirinya hanya memberikan keterangan terkait laporan tersebut.
"Kasih keterangan, memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya, bismillah ya," kata Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Insanul Fahmi mengungkapkan, penyidik memeriksanya terkait Pasal 284.
Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu bersyukur pemeriksaannya itu berjalan dengan lancar.
"Ya terkait Pasal 284. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak," tuturnya
Dalam kesempatan yang sama, Insanul Fahmi mengungkapkan, dirinya ditanyai puluhan pertanyaan oleh penyidik.
Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan laporan Wardatina Mawa.
