menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Diperiksa Soal Dugaan Perzinahan, Insanul Fahmi Dicecar 30 Pertanyaan

Diperiksa Soal Dugaan Perzinahan, Insanul Fahmi Dicecar 30 Pertanyaan

Diperiksa Soal Dugaan Perzinahan, Insanul Fahmi Dicecar 30 Pertanyaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan atas laporan istrinya, Wardatina Mawa.

Dia mengatakan bahwa dirinya hanya memberikan keterangan terkait laporan tersebut.

"Kasih keterangan, memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya, bismillah ya," kata Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Insanul Fahmi mengungkapkan, penyidik memeriksanya terkait Pasal 284.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu bersyukur pemeriksaannya itu berjalan dengan lancar.

"Ya terkait Pasal 284. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak," tuturnya

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, Insanul Fahmi mengungkapkan, dirinya ditanyai puluhan pertanyaan oleh penyidik.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan laporan Wardatina Mawa.

Insanul Fahmi telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan atas laporan istrinya, Wardatina Mawa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI