Diperiksa Soal Perselingkuhan Suami dan Inara Rusli, Wardatina Mawa Serahkan Bukti Tambahan

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli, atas dugaan perzinaan.

Pemeriksaan itu telah dilakukan oleh kreator konten asal Medan tersebut pada Jumat (20/2).

Kuasa hukum Wardatina Mawa, Fedhli Faisal mengatakan, pemeriksaan tingkat penyidikan itu dilakukan sejak pukul 11.00 WIB hingga 15.30 WIB, atau sekitar 4 jam 30 menit.

Total, ada puluhan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Mawa, sapaannya, dalam pemeriksaan tadi.

"Penyidik mengajukan total sekitar 27 pertanyaan. Dan juga tadi didampingi oleh Unit Perlindungan Perempuan Anak dari Dinas Provinsi DKI Jakarta," ungkap Fedhli Faisal di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

Ditanyai soal bukti tambahan, Wardatina Mawa mengatakan, telah menyampaikannya kepada penyidik.

Dia pun berharap agar semua proses yang tengah dijalannya saat ini berjalan dengan lancar.

"Terkait itu (bukti tambahan), tadi saya sudah sampaikan ke penyidik dan mohon doanya aja ya agar bisa berjalan lancar untuk mengungkapkan kebenaran ini semua," ucap Wardatina Mawa.