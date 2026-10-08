Diperiksa Terkait Dugaan Kasus Kekerasan Seksual, Betrand Peto Dicecar 55 Pertanyaan

jpnn.com, JAKARTA - Betrand Peto menjalani pemeriksaan terkait laporan ANW atas kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (8/10).

Berdasarkan pantauan, dia tampak menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 21.40 WIB, atau sekitar 8,5 jam.

Tidak sendirian, Betrand Peto didampingi oleh kuasa hukumnya, Timothy Ezra.

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Timothy Ezra lantas menjelaskan mengenai agenda pemeriksaan yang dijalani oleh kliennya.

"Ini panggilan terkait dugaan ya, tentang laporan TPKS, dari jam 13.00 sampai jam 10 kurang 10 ya, Jam 10. Dan tadi ada 55 pertanyaan," kata Timothy Ezra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (8/10) malam.

Mengenai pertanyaan-pertanyaan dari penyidik dalam pemeriksaan tadi, dia mengungkapkan hal tersebut seputar kronologi dugaan kejadian yang menyeret Betrand Peto.

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"Intinya bagaimana Onyo sampai di situ, kenapa ke TKP, terus dan apa aja yang dilakukan dari sebelum, saat, dan sesudah sampai jam ee 05.00 subuh. Itulah pertanyaan-pertanyaannya. Siapa-siapa orangnya, saksi faktanya siapa saja, saksi yang meringankan siapa saja, perbuatan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi semuanya kami bantah. Lalu ada juga yang kami oke-kan, ada yang enggak," tuturnya.

Saat disinggung mengenai status hukum kliennya saat ini, Timothy Ezra menegaskan bahwa proses perkara tersebut masih berada pada tahap klarifikasi.