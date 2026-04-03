Diperiksa Terkait PT DSI, Dude Harlino Beri Penegasan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan aktris Dude Harlino dan istrinya, Alyssa Soebandono memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri pada Kamis (2/4).

Mereka dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan penggelapan hingga penipuan PT DSI.

Kuasa hukum Dude dan Alyssa, Muhammad Al Ayyubi Harahap lantas menjelaskan mengenai pemeriksaan tersebut.

Dia mengatakan, Dude Harlino ditanyai sekitar 32 pertanyaan, sementara Alyssa Soebandono sebanyak 21 pertanyaan.

"Tadi pertanyaan sih seputar soal job desk-nya mereka di PT DSI sebagai Brand Ambassador. Kerja samanya seperti apa, itu tadi sudah dijelaskan bahwa memang kerjanya adalah profesional, hubungan kerja, dan pekerjaannya juga proporsional," ujar Muhammad Al Ayyubi Harahap di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Kehadiran Dude Harlino dan sang istri memenuhi undangan pemanggilan itu sebagai bentuk upaya untuk membantu penyidik dalam melakukan proses hukum terhadap kasus di PT DSI.

"Tadi dalam konteks membantu penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap perkara yang menimpa PT DSI," kata Muhammad Al Ayyubi Harahap.

Dalam kesempatan yang sama, Dude mengungkapkan awal dirinya dikaitkan dengan persoalan di PT. DSI lantaran mereka pernah menjadi brand ambassador perusahaan tersebut.