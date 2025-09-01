Diperkirakan Ribuan Massa Demo di DPRD Riau Hari Ini, Polisi Menyiapkan 3 Skenario

jpnn.com - PEKANBARU - Ribuan massa diperkirakan bakal menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Riau, Senin 1 September 2025.

Untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan di ruas jalan utama kota, Satlantas Polresta Pekanbaru menyiapkan sejumlah skema pengalihan arus lalu lintas.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana menjelaskan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan mulai pukul 09.00 WIB hingga kegiatan selesai.

Dia mengatakan ada tiga skenario yang telah disiapkan sesuai situasi di lapangan.

“Jika massa hanya menutup ruas Jalan Jenderal Sudirman persis di depan DPRD, arus kendaraan dari arah selatan akan dialihkan ke Jalan Mekar Sari–Wonosari, lalu kembali keluar ke Jalan Sudirman,” terang AKP Satrio.

Namun, apabila penutupan meluas hingga simpang Sudirman–Arifin Ahmad sampai Flyover Hotel Premier, maka arus kendaraan dari arah Simpang Tiga dialihkan menuju Jalan Arifin Ahmad–Soekarno Hatta atau lewat Jalan Paus–Tambusai.

Sementara itu, kendaraan dari arah Jembatan Siak IV akan diarahkan menuju Jalan Tambusai–Soekarno Hatta.

Skenario ketiga disiapkan jika akses Flyover Harapan Raya ditutup.