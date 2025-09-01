Diperkirakan Ribuan Massa Demo di DPRD Riau Hari Ini, Polisi Menyiapkan 3 Skenario
jpnn.com - PEKANBARU - Ribuan massa diperkirakan bakal menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Riau, Senin 1 September 2025.
Untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan di ruas jalan utama kota, Satlantas Polresta Pekanbaru menyiapkan sejumlah skema pengalihan arus lalu lintas.
Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana menjelaskan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan mulai pukul 09.00 WIB hingga kegiatan selesai.
Dia mengatakan ada tiga skenario yang telah disiapkan sesuai situasi di lapangan.
“Jika massa hanya menutup ruas Jalan Jenderal Sudirman persis di depan DPRD, arus kendaraan dari arah selatan akan dialihkan ke Jalan Mekar Sari–Wonosari, lalu kembali keluar ke Jalan Sudirman,” terang AKP Satrio.
Namun, apabila penutupan meluas hingga simpang Sudirman–Arifin Ahmad sampai Flyover Hotel Premier, maka arus kendaraan dari arah Simpang Tiga dialihkan menuju Jalan Arifin Ahmad–Soekarno Hatta atau lewat Jalan Paus–Tambusai.
Sementara itu, kendaraan dari arah Jembatan Siak IV akan diarahkan menuju Jalan Tambusai–Soekarno Hatta.
Skenario ketiga disiapkan jika akses Flyover Harapan Raya ditutup.
Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana menjelaskan 3 skenario sebagai antisipasi aksi demo di DPRD Riau hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tanpa Korlap
- ASN di Jateng Diminta Tak Pakai Seragam Khaki & Mobil Dinas
- 327 Orang Ditangkap, Tujuh Tersangka Aksi Demo Rusuh
- Polda Jabar: Puluhan Perusuh Demo Dikembalikan ke Orang Tua, Rata-Rata Pelajar
- Farhan Aktifkan Siskamling Seusai Demo Anarkistis di Bandung
- Pascakerusuhan Demo, Pelajar SMA/SMK Negeri di Jabar Tetap Belajar di Sekolah