Diperkuat Bintang Turki dan Belanda, Electric PLN Pasang Target Juara Proliga 2026
jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Electric PLN menatap Proliga 2026 dengan optimisme tinggi untuk memburu gelar juara ketujuh.
Asisten pelatih Jakarta Electric PLN Alim Suseno mengungkapkan bahwa persiapan tim telah dilakukan sejak awal November.
Program latihan disusun secara matang guna menghadapi ketatnya persaingan pada musim ini.
"Kami melihat persiapan seluruh tim sangat baik menatap Proliga 2026. Untuk itu, kami tidak mau anggap remeh."
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin di Proliga 2026 untuk bisa menjadi juara,” ujar pria yang bertugas di TNI AU itu.
Keyakinan serupa juga disampaikan kapten tim, Agustin Wulandhari.
Pemain kelahiran 12 Agustus 1991 itu menilai komposisi skuad Jakarta Electric PLN musim ini makin solid, terutama dengan kehadiran dua pemain asing berpengalaman, yakni Neriman Ozsoy (Turki) dan Celeste Plak (Belanda).
Kedua pemain tersebut dikenal memiliki rekam jejak panjang di level internasional, termasuk pengalaman membela tim nasional masing-masing.
Tim voli putri Jakarta Electric PLN Mobile percaya diri raih gelar juara ketujuh di Proliga dengan rekrut dua pemain berlebel Timnas Turki dan Belanda
