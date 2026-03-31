Diperlukan Sinergi & Kekompakan Semua Pihak Untuk Mengatasi Kemacetan di Ketapang

jpnn.com, KETAPANG - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyoroti kemacetan yang terjadi di akses menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur yang terjadi belakangan ini.

?Menurutnya kemacetan Ketapang bukan masalah satu pihak.

Lintasan penyeberangan melibatkan regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, kepolisian, Pemda dan pengguna jasa. Masing-masing punya kewenangan dan tanggung jawab.

“Secara teknik, jika dilihat ini semua karena masalah optimasi jaringan dan simpul, serta dalam mengatasinya perlu kerja sama semua pihak. Jika hal ini dilakukan, InsyaAllah tertangani macet akan selesai,” ujar Djoko.

Dia menambahkan truk angkutan barang kerap menumpuk di jalan raya sekitar pelabuhan karena belum optimalnya kantong parkir (buffer zone) atau area penampungan sementara sebelum masuk area pelabuhan.

Dampaknya, antrean tidak hanya melumpuhkan arus penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, tetapi juga memicu kemacetan ekor di jalan nasional Jalur Pantura Situbondo–Banyuwangi.

Dalam pengaturan lalu lintas ke arah pelabuhan Ketapang harus dilakukan dari hulu, jangan menunggu kendaraan menumpuk di depan pelabuhan.

Untuk ini perlukan rekayasa lalu lintas, holding area, pengaturan kendaraan logistik, dan sistem antisipasi saat volume mulai meningkat.