Dipermalukan Skandal Ujian Nasional, Menteri Pendidikan India Mengundurkan Diri

jpnn.com, NEW DELHI - Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan akhirnya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah soal ujian diduga bocor hingga memicu aksi protes para pemuda di seluruh negeri.

Aksi protes kaum muda di India secara nasional itu dipimpin oleh kelompok gerakan Cockroach Janta Party (CJP) dan menjadi pukulan bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.

Sabtu, partai tersebut mengumumkan berakhirnya aksi unjuk rasa yang menuntut pengunduran diri menteri pendidikan, pertanggungjawaban pemerintah, dan tuntutan lainnya.

Kompensasi akan diberikan kepada keluarga para siswa yang terdampak kontroversi terbaru tersebut seputar ujian masuk kedokteran tingkat nasional, menurut juru bicara partai itu.

Pradhan mengatakan pihaknya bertanggung jawab secara moral atas ketidakberesan yang terjadi seputar ujian pada bulan Mei lalu. Dia juga mengatakan para siswa tidak seharusnya menderita akibat kelakuan tidak pantas segelintir orang.

"Situasi itu juga tidak boleh dimanfaatkan oleh kekuatan anti-nasional", tegasnya.

Lebih dari 2,2 juta orang mengikuti Ujian Kelayakan dan Tes Masuk Nasional (National Eligibility-cum-Entrance Test).

Ujian nasional tersebut kemudian dibatalkan karena terungkap adanya kebocoran soal, yang menyebabkan dilaksanakannya ujian ulang pada Juni.