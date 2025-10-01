Dipersembahkan BCA, CBE 2025: Tren Rasa-Gaya Hidup dalam Satu Destinasi

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Kopi Internasional, Cafe Brasserie Expo (CBE) 2025 yang diselenggarakan oleh Panorama Media menggelar konferensi pers untuk menyambut perhelatan utamanya pada 10–12 Oktober 2025 di NICE Hall 11, PIK 2.

Dipersembahkan oleh Bank Central Asia (BCA), CBE 2025 akan dibuka dengan eksplorasi rasa yang mempertemukan elemen khas seperti kopi, teh, cokelat, dan wine dalam satu panggung.

Mengusung tema ‘eksplorasi rasa dan identitas’, CBE menjadi ruang ekspresi yang mempertemukan inovasi produk F&B seperti kopi, teh, cokelat, dan wine dengan berbagai elemen dari sektor lifestyle, mulai dari teknologi, kesehatan, otomotif, fashion, hingga kecantikan.

Melalui berbagai pengalaman interaktif, pengunjung diajak memahami bukan hanya rasa, tapi juga nilai, kisah, dan semangat keberlanjutan serta koneksi sosial yang relevan bagi generasi masa kini.

Sebagai sponsor utama, BCA berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan CBE 2025.

CBE juga didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF) sebagai bentuk penguatan potensi lokal dan pertumbuhan industri tren konsumen modern di Indonesia. Kolaborasi ini sejalan dengan komitmen BCA untuk memperkuat peran UMKM dan brand lokal agar lebih dikenal dan berdaya saing.

“Cafe Brasserie Expo 2025 adalah ruang di mana rasa bukan hanya untuk dikonsumsi, tapi untuk diselami dan dipahami. Kami ingin menghadirkan cerita di balik setiap cangkir kopi, setiap lembar daun teh, hingga setetes wine, yang semuanya merepresentasikan proses, nilai, dan budaya. Di saat yang sama, CBE juga menjadi ruang untuk merayakan gaya hidup dan koneksi yang bermakna lewat rasa,” ujar Luhur Tri Atmojo, Project Manager CBE 2025.

Dari sisi industri, pameran ini juga disambut positif oleh para pelaku dan asosiasi.