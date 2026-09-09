Dipertemukan Lafa Pratomo, The Jansen dan Bilal Indrajaya Langsung Terabas

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Bogor, The Jansen berkolaborasi dengan penyanyi pop, Bilal Indrajaya lewat lagu yang berjudul Terabas.

Kolaborasi lintas genre tersebut lahir atas ide produser musik Lafa Pratomo yang hendak merilis mini album bertitel Garis Tegak.

Dalam mini album itu, dia memproduseri 6 lagu yang dibawakan oleh 12 musisi populer. Selain Bilal Indrajaya & The Jansen, proyek tersebut juga melibatkan Feby Putri & Matter Mos, Nadhif Basalamah & Hursa, Ari Lesmana & White Chorus, Isyana Sarasvati & Jason Ranti, serta Hindia & Banda Neira.

"Aku sudah mengagumi The Jansen sejak lama, lalu janjian buat ke studio bareng. Kayaknya seru The Jansen dan Bilal Indrajaya digabungkan. Mereka kemudian ngobrol, saling mencari tahu," kata Lafa Pratomo di Kios Ojo Keos, Jakarta Selatan pada Selasa (8/9).

The Jansen yang dimotori kakak adik, Tata (vokal/gitar) dan Adji Pamungkas (bass) cukup kaget ketika ditawarkan oleh Lafa Pratomo untuk berkolaborasi dengan Bilal Indrajaya.

Sebab, The Jansen dan Bilal Indrajaya memiliki karakter musik yang jauh berbeda.

"Awalnya sempat bingung, karena The Jansen disatukannya sama Bilal Indrajaya. Apalagi kirain Mas Lafa sudah punya lagu, ternyata belum, akhirnya kami bikin di studio," ujar Tata The Jansen.

"Saya pas tahu, kayaknya seru, kami seperti universe yang beda, namun saya punya kagum yang tinggi sama The Jansen. Akhirnya, hal seru yakni ketika datang dengan kertas kosong (belum ada ide)," sambung Bilal Indrajaya.