Dipicu Hal Sepele, Plt Kepala KUA di OKU Selatan Tewas Ditusuk, 2 Pelaku Dibekuk
jpnn.com - Peristiwa tragis yang dipicu persoalan sepele berujung pada tewasnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten OKU Selatan.
Korban berinisial US (56) meninggal dunia setelah ditusuk di area parkir kantor KUA, Selasa (11/8/2026).
Tak butuh waktu lama, aparat kepolisian mengungkap kasus tersebut dan menangkap dua pelaku yang terlibat dalam aksi pembunuhan.
Pelaku berinisial R (32) dan P (25) ditangkap kurang dari sembilan jam setelah kejadian.
Berdasarkan hasil penyelidikan, insiden berdarah itu bermula saat korban memarkirkan kendaraannya di depan rumah salah satu pelaku.
Pelaku R meminta korban memindahkan kendaraan karena dianggap menghalangi akses jalan dan jemuran kopi miliknya.
Korban kemudian memindahkan kendaraannya dan masuk ke dalam kantor KUA. Namun, persoalan tersebut ternyata belum berakhir.
Saat korban hendak berangkat menuju wilayah Sungai Are bersama seorang saksi berinisial A (57), kedua pelaku kembali mendatanginya. P diduga mendorong korban, sementara R mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya.
Dipicu masalah sepele soal parkir di depan salah satu rumah karena menghalangi akses jalan dan jemuran kopi, Plt Kepala KUA di OKU Selatan tewas ditusuk.
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