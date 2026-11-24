jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi nama dirinya yang dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu calon wakil presiden.

Amran mengatakan bahwa namanya yang turut dipilih Prabowo sudah merupakan sebuah takdir.

“Saya ikut pada takdir. Kami hanya mampu berusaha yang terbaik untuk masyarakat, khususnya petani Indonesia,” ujar Amran, pada Selasa (24/11).

Amran menyebutkan bahwa sebelumnya belum pernah ada komunikasi antara dirinya dan Prabowo mengenai namanya yang terpilih jadi cawapres.

“Sebelumnya tidak ada (komunikasi). Tidak ada sama sekali,” kata dia.

Setelah namanya muncul sebagai salah satu cawapres, pria Asal Bone, Sulawesi Selatan itu baru mempersiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan.

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“Memang belum mempersiapkan, baru malam tadi persiapkan dat,” tutur Amran.

Amran pun tak mempermasalahkan bila tim verifikasi wapres akan mengecek ijazah hingga sekolahnya untuk memastikan riwayat pendidikan.