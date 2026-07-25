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Dipimpin Bank of China Limited, Penerbitan Perdana Panda Bonds Peroleh Peringkat AAA

Dipimpin Bank of China Limited, Penerbitan Perdana Panda Bonds Peroleh Peringkat AAA
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Ilustrasi uang. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Penerbitan perdana Panda Bonds sebesar CNY 7 miliar oleh Pemerintah Indonesia didukung penuh oleh konsorsium lembaga keuangan terkemuka.

Dalam transaksi valuta asing ini, Bank of China Limited bertindak sebagai Lead Underwriter sekaligus Lead Bookrunner.

Selain Bank of China, sejumlah bank raksasa turut bergabung sebagai Joint Lead Underwriters dan Joint Bookrunners.

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Adapun di antaranya China International Capital Corporation Limited, CITIC Securities Co., Ltd., DBS Bank (China) Limited, dan Industrial and Commercial Bank of China Limited.

Transaksi penerbitan surat utang ini juga dibantu oleh tiga bank besar yang bertindak sebagai Co-Managers.

Ketiga bank penggawa tersebut yakni Agricultural Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, dan The Export-Import Bank of China.

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Kolaborasi konsorsium perbankan ini sukses mengantarkan transaksi hingga mencatatkan total peak orderbook sekitar CNY 17,0 miliar.

Dukungan jaringan perbankan kuat ini membuahkan hasil penetapan tanggal setelmen pada 30 Juli 2026 dengan skema T+5.

Penerbitan perdana Panda Bonds sebesar CNY 7 miliar oleh Pemerintah Indonesia didukung penuh oleh konsorsium lembaga keuangan terkemuka.

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