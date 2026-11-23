jpnn.com, JAKARTA - Polri menyita 600 ton narkotika dari hasil pengungkapan kasus selama masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni sejak 1 Oktober 2026.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, capaian ini diklaim sebagai rekor tangkapan terbesar di Indonesia.

"Mungkin ini rekor nasional, bahkan dunia,” ujar Suyudi dalam siaran pers Humas Mabes Polri.

Suyudi menjelaskan pihaknya menyita 600 ton narkotika berkat operasi penindakan yang dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam operasi tersebut, kapolri memerintahkan jajaran polda untuk melakukan penindakan hingga ke titik-titik sumber peredaran narkotika seperti kampung narkoba dan sebagainya.

"Saya telah menginstruksikan untuk seluruh Kapolda untuk melakukan mapping terhadap kampung-kampung, terutama ya, kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya. Begitu juga bandar-bandar narkoba," jelas Suyudi.

Selain itu memberantas jaringan dalam negeri, pihaknya juga berupaya memberantas jaringan narkotika internasional Indonesia–Malaysia yang beroperasi di Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.

Dalam operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), petugas menangkap empat tersangka dengan peran berbeda.