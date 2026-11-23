Dipimpin Jenderal Suyudi, Polri Sita 600 Ton Narkotika
jpnn.com, JAKARTA - Polri menyita 600 ton narkotika dari hasil pengungkapan kasus selama masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni sejak 1 Oktober 2026.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, capaian ini diklaim sebagai rekor tangkapan terbesar di Indonesia.
"Mungkin ini rekor nasional, bahkan dunia,” ujar Suyudi dalam siaran pers Humas Mabes Polri.
Suyudi menjelaskan pihaknya menyita 600 ton narkotika berkat operasi penindakan yang dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam operasi tersebut, kapolri memerintahkan jajaran polda untuk melakukan penindakan hingga ke titik-titik sumber peredaran narkotika seperti kampung narkoba dan sebagainya.
"Saya telah menginstruksikan untuk seluruh Kapolda untuk melakukan mapping terhadap kampung-kampung, terutama ya, kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya. Begitu juga bandar-bandar narkoba," jelas Suyudi.
Selain itu memberantas jaringan dalam negeri, pihaknya juga berupaya memberantas jaringan narkotika internasional Indonesia–Malaysia yang beroperasi di Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.
Dalam operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), petugas menangkap empat tersangka dengan peran berbeda.
Polri selama dipimpin Jenderal Suyudi Ario Seto sudah menindak 600 ton narkotika.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini 2 Kapolres di Kepri yang Dimutasi Kapolri Suyudi
- Irjen Almas Widodo Ditunjuk jadi Kapolda Kalsel
- Usut Tuntas Kerusuhan Suporter PSS Sleman, PSSI Siapkan Data untuk Polri
- Polri Gelar Rakor & Tinjau Kesiapan Infrastruktur di Jalur Penyeberangan Banyuwangi-Bali
- Polda Metro Jaya Ungkap Penanganan Perkara CAN
- Pria di Sulteng Menyesal Pakai Foto dan Nama Kapolri Suyudi di Akun WhatsApp