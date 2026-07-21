Dipimpin Puan, Rapat Paripurna DPR Setuju Menerima Kapal Giuseppe Garibaldi dari Italia

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI dalam Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7), menyetujui permohonan pemerintah Indonesia untuk menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia.

Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pemimpin rapat menanyakan kesediaan legislator untuk menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi.

"Kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Republik Italia dapat kita setujui," kata Puan dalam rapat, Selasa.

Para legislator menjawab setuju terkait permohonan penerimaan hibah kapal, lalu Puan mengetuk palu sebagai tanda DPR memberikan pengesahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menyebut pihaknya telah menggelar rapat dengan perwakilan pemerintah sebelum persetujuan permohonan diberikan.

Hal demikian dikatakan Budi saat penyampaian hasil pembahasan Komisi I terkait permohonan penerimaan hibah kapal induk dalam Rapat Paripurna, Selasa.

"Komisi I DPR RI pada tanggal 20 Juli 2026 telah menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah yang diwakili oleh jajaran Kemenhan, Kemenkeu, serta Mabes TNI dan para Kepala Staf Angkatan," kata Budi, Selasa.

Politikus Gerindra itu menyebut penerimaan hibah luar negeri menjadi langkah strategis yang menyentuh pilar kedaulatan negara.