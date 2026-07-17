Dipimpin Rahmat Saleh, Pengurus DPP Gema Keadilan Dilantik Elite PKS

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gema Keadilan periode 2026–2031 di Jakarta pada Kamis (17/7).

Kholid melantik para pengurus DPP Gema Keadilan setelah rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) V organisasi yang dipimpin Rahmat Saleh.

"Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saudara-saudara yang telah mengucapkan sumpah jabatan secara resmi menjadi pengurus DPP Gema Keadilan," kata Kholid yang juga menjabat Dewan Pembina Pusat Gema Keadilan.

Legislator DPR RI itu mendoakan kepengurusan Gema Keadilan periode 2026–2031 bisa amanah dalam melaksanakan tugas.

"Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya," ujar Kholid.

Kegiatan Munas V diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Presiden Gema Keadilan periode 2021–2026 sekaligus Steering Committee Indra Kusuma

Dia dalam laporannya mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian sidang berjalan dengan tertib, penuh semangat, dan dalam suasana kekeluargaan.

"Alhamdulillah, pelaksanaan Munas V Gema Keadilan sudah dibuka tadi siang, bahkan sudah dilaksanakan persidangan yang terlaksana secara tenang, adem, rukun, dan guyub," kata Indra mengawali laporannya.