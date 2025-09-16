Dipimpin Rommy, Ulama dan Senior Partai Kabah Dukung Eks Mendag Jadi Ketum PPP

jpnn.com - Para ulama, senior, dan mayoritas DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan bagi eks Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto sebagai ketum parpol berlambang Kabah itu.

Pernyataan dukungan itu disampaikan ulama, senior, dan pengurus DPW PPP dalam silaturahmi di Bidakara, Jakarta, Senin (16/9) kemarin.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy atau Rommy menjadi pihak yang memimpin para ulama, senior dan pengurus DPW mendeklarasikan dukungan untuk Agus.

"Mendukung sepenuhnya kepada Haji Agus Suparmanto sebagai Ketum DPP PPP masa bakti 2025-2030," kata Rommy memimpin pernyataan yang diikuti ulama, senior, dan pengurus DPW PPP di Bidakara, Jakarta, Senin.

Adapun, pernyataan dukungan ini disampaikan jelang pelaksanaan Muktamar X PPP untuk menentukan ketum partai berkelir hijau secara definitif.

Rommy mengatakan ulama, senior, dan pengurus DPW PPP siap secara lahir dan batin untuk memenangkan Agus Suparmanto pada Muktamar X partai bernomor 17 pada Pemilu 2024 itu.

"Menyatakan sanggup mengkonsolidasi dan memimpin seluruh DPC di bawah kepengurusan kami untuk bersatu dan sepakat memilih Haji Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum DPP PPP pada Muktamar X 2025," ungkap dia memimpin pernyataan.

Unsur majelis di PPP yang hadir menyatakan deklarasi ialah Zarkasih Noer, Ubab Maimoen, Emran Pangkapi, Anas Tahir, Hizbiyah, Musthofa Aqil Siraj, Fadholan Musyaffa, Haris Shodaqoh, dan Muslih Zainal Abidin.