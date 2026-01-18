Dipinjamkan ke Persik, Rezaldi dan Hamra Masih Masuk Rencana Bojan Hodak di Persib?

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyampaikan harapan terbaiknya untuk Muhammad Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa yang akan melanjutkan perjalanan kariernya bersama Persik Kediri.

Kedua pemain tersebut resmi dipinjamkan pada putaran kedua BRI Super League 2025/26 dengan tujuan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak.

Persib Pinjamkan Rezaldi dan Hamra ke Persik Kediri

Hodak menilai keputusan peminjaman ini merupakan langkah strategis agar Rezaldi dan Hamra bisa kembali menemukan ritme permainan terbaiknya.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, jam terbang menjadi faktor utama yang dibutuhkan Hehanussa bersaudara setelah sempat mengalami periode sulit di Persib.

"Rezaldi mendapatkan tiga musim yang luar biasa bersama Persib."

"Dia adalah starting eleven saat kami juara (musim 2023/24). Musim lalu, dia cedera sehingga kekurangan menit bermain dan dia butuh menit bermain," ucap Hodak.

Bojan Hodak Tegaskan Rezaldi Belum Tergusur

Lebih lanjut, Hodak menegaskan bahwa Rezaldi masih memiliki nilai penting bagi tim.

Dia bahkan membuka peluang untuk kembali memanggil mantan penggawa Persija Jakarta tersebut jika mampu menunjukkan performa meyakinkan selama masa peminjaman.