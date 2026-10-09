Diplomasi Bahlil ke AS-Rusia Dinilai Langkah Tepat untuk Mengamankan Pasokan BBM
jpnn.com, JAKARTA - Pakar energi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Ary Bachtiar mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memperkuat diplomasi energi dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Rusia, untuk menjaga ketahanan energi nasional.
"Diplomasi Menteri ESDM ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, merupakan langkah taktis jangka pendek yang sangat krusial untuk mengamankan pasokan minyak nasional," ujar Ary, Kamis (8/10).
Ary menjelaskan kombinasi strategi Menteri Bahlil yang tidak hanya mengandalkan diplomasi internasional, tetapi juga mendorong peningkatan lifting minyak serta pengembangan bahan bakar nabati melalui program B50 dan E50.
Menurutnya, pendekatan tersebut mampu menjawab tantangan ketahanan energi dari sisi pasokan jangka pendek maupun kemandirian jangka panjang.
"Kombinasi tersebut merupakan kebijakan yang sangat tepat dan komprehensif, yakni mengamankan pasokan luar negeri dalam jangka pendek dan melepaskan ketergantungan melalui substitusi domestik dalam jangka menengah hingga panjang," jelasnya.
Kendati demikian, Ary berharap pemerintah bisa bergerak cepat mencari sumber minyak mentah dengan keekonomian terbaik dari berbagai negara.
Langkah tersebut penting untuk memastikan kilang domestik, seperti Cilacap, Balongan, dan Balikpapan, tetap memperoleh pasokan bahan baku yang memadai.
“Diplomasi perlu dibarengi percepatan modernisasi kilang dan pembenahan tata kelola hulu migas agar ketergantungan terhadap pasokan luar negeri terus berkurang,” ucap Ary.
Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memperkuat diplomasi energi dengan sejumlah negara
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