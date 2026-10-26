Diplomasi Budaya Indonesia di Hannover, Gaung Garuda 2026 Hadirkan Seribu Pengunjung

jpnn.com, HANNOVER - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Hannover sukses menyelenggarakan Gaung Garuda 2026, sebuah festival musik, budaya, dan kuliner Indonesia baru-baru ini di Kulturzentrum Faust, Hannover.

Kegiatan bertema 'A Celestial Night' ini mempertemukan sekitar 1.000 pengunjung dari berbagai wilayah di Jerman serta negara-negara Eropa lainnya, termasuk Belanda, Austria, dan Swiss.

Acara ini tidak hanya menjadi ruang silaturahmi bagi diaspora Indonesia, tetapi juga menarik antusiasme masyarakat lokal Hannover yang turut hadir merayakan keberagaman budaya Indonesia.

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Penampilan Tulus menjadi salah satu momen yang paling berkesan sepanjang malam. Dalam suasana konser yang hangat dan intim, para penonton bernyanyi bersama mengikuti lagu-lagu yang dibawakan.

Alunan suara sekitar seribu penonton yang berpadu menciptakan atmosfer menyerupai paduan suara besar, menghadirkan pengalaman musikal yang terasa dekat dan personal.

Tidak hanya menghadirkan musisi papan atas, Gaung Garuda 2026 juga memberikan panggung bagi mahasiswa Indonesia di Jerman untuk menampilkan bakat dan kreativitas mereka.

Sejumlah grup musik yang beranggotakan pelajar Indonesia turut memeriahkan festival, menjadikan Gaung Garuda sebagai ruang bagi talenta diaspora untuk berkarya, mengembangkan potensi, dan memperkenalkan diri kepada khalayak yang lebih luas.

Sementara, area bazar kuliner menghadirkan beragam hidangan khas Nusantara, mulai dari nasi Padang, nasi rames, hidangan ala warteg, hingga aneka jajanan pasar dan kue basah tradisional.