Diplomasi Kopi KAPPI & BI Dorong Peluang Komoditas Indonesia di Pasar Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Pengembangan dan Edukasi Kopi (KAPPI) terus mendorong pengenalan kopi Indonesia melalui kegiatan diplomasi kopi yang menggabungkan edukasi, pengalaman mencicipi, dan interaksi langsung dengan konsumen serta pelaku industri.

Perwakilan Yayasan Pengembangan dan Edukasi Kopi (KAPPI) Roby Wibisono menyatakan upaya ini bertujuan memperkenalkan kualitas kopi Nusantara, membuka peluang pasar, sekaligus memperoleh wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kopi di tingkat petani.

Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui partisipasi KAPPI dalam Indonesia Pavilion pada pameran Specialty Coffee Association of Japan (SCAJ) 2026 yang diselenggarakan pada pertengahan Oktober 2026 lalu di Tokyo Big Sight, Jepang.

Berbekal dukungan Bank Indonesia, KAPPI memperkenalkan sejumlah kopi dari petani binaan BI yang telah melalui proses kurasi.

“Sekaligus memperlihatkan keragaman karakter kopi Nusantara kepada pembeli dan penikmat kopi Jepang,” ujar Roby, Sabtu (24/10).

Keragaman Kopi Melalui Aroma dan Rasa

Dalam pameran tersebut, KAPPI menghadirkan kopi dari Aceh Gayo, Mandheling, Java, Bali, dan Kalosi Toraja, serta kopi luwak.

Rob menyebut melalui sesi pengenalan aroma dan mencicipi kopi, pengunjung diajak mengenali perbedaan karakter yang dipengaruhi oleh daerah asal dan metode pengolahan.