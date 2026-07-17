Diproduseri Elma Theana, Film Anak-Anak Bambu Segera Tayang di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Elma Theana akhirnya debut sebagai produser lewat film Anak-Anak Bambu.

Film tersebut merupakan proyek perdana dari rumah produksinya, Theana Pictures.

"Ini adalah film pertama saya yang memang dari kisah-kisah yang memang ada di Rumah Bambu asli dan Abah juga guru senam asli dan beliau juga memang ahli bambu. Jadi saya ingin mengangkat cerita di balik Rumah Bambu ini," ungkap Elma Theana di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/7).

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"Akhirnya alhamdulillah saya dan suami saya juga menyampaikan misi ini kepada eksekutif produser, alhamdulillah disambut dengan baik gitu," sambungnya.

Menurut Elma Theana, Anak-Anak Bambu bukan sekadar menceritakan soal rumah, tetapi tentang perasaan cinta dan 'tempat untuk pulang'.

"Film ini bukan hanya tentang sebuah rumah atau panti asuhan. Ini adalah cerita tentang manusia yang ingin diterima, dicintai, dan memiliki tempat untuk pulang. Kami berharap pesan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh penonton Indonesia," tambah Elma Theana.

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Film Anak-Anak Bambu merupakan produksi Theana Pictures yang berkolaborasi dengan PT Armada Bumi Investama dalam menghadirkan karya yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, keluarga, dan kepedulian sosial kepada masyarakat luas.

Karya tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai mitra dan sponsor yang turut berkontribusi dalam perjalanan produksi hingga kampanye film, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).