Dipta Kembali Hidup, Bali United Incar Pelampiasan saat Menjamu Malut United

Bali United. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - Suasana Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, dipastikan kembali hidup saat Bali United FC menjamu Malut United pada pekan ke-28 BRI Super League.

Pertandingan Bali United vs Malut United akan berlangsung pada Minggu (19/4/2026).

Laga ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu karena Serdadu Tridatu akhirnya kembali tampil di hadapan pendukung sendiri setelah sempat menjalani periode tanpa kehadiran suporter.

Sebelumnya, Bali United harus menjalani hukuman dari Komite Disiplin yang membuat mereka melakoni dua laga kandang tanpa penonton.

Kini, situasi tersebut telah berakhir dan atmosfer Dipta diperkirakan kembali bergelora dengan dukungan penuh di tribune.

Kembalinya suporter disambut antusias oleh para pemain, termasuk penyerang Bali United Boris Kopitovic.

Pemain impor asal Montenegro itu mengaku merindukan atmosfer pertandingan kandang yang penuh dukungan.

"Saya rasa suasana akan jauh lebih baik dengan kehadiran mereka (suporter di tribune, red)," ucapnya.

Laga penuh tensi tersaji di Gianyar saat Bali United dan Malut United sama-sama berusaha bangkit

BERITA TERKAIT
