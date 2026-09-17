Dipuji Prabowo sebagai Gubernur Hebat, Pramono Anung Merespons Begini

jpnn.com - JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons pujian Presiden Prabowo Subianto yang menyebutnya sebagai gubernur hebat. Prabowo menyampaikan pujian kepada Pramono Anung itu saat peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9).

Meski mendapatkan pujian dari Presiden Prabowo, Pramono Anung menyerahkan kepada masyarakat menilai kinerjanya selama memimpin ibu kota.

“Kalau dipuji, itu nanti biar publiklah yang menilai,” kata Pram, panggilan akrab Pramono Anung Wibowo, saat dijumpai di Gedung PMI Jakarta, Kamis (17/9).

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Sebelumnya, Prabowo memuji kinerja Pramono sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menegaskan perbedaan asal partai tidak menghambat kerja sama antara pemerintah pusat dan pemda.

Prabowo dalam sambutannya kala itu mengatakan bahwa tugas utama para pemimpin ialah melayani kepentingan rakyat. “Saya harus akui kalau ada gubernur yang hebat, saya akui dia hebat. Walaupun bukan dari partai saya,” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan meski sempat bersaing saat pemilihan umum, kini pemerintah pusat dan pemda dapat bekerja sama dengan baik.

Kepala Negara menilai hal itu bisa terwujud jika para pemimpin yang menang pemilihan umum menyadari bahwa mereka adalah pelayan untuk rakyat.

"Kita bisa saling menghormati, karena kita sadar, di dalam hati sanubari kita, bahwa kita dipilih oleh rakyat," ujar presiden.