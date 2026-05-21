Dipuji Presiden Prabowo di DPR, Puan Maharani Beri Reaksi Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyambut positif pujian yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap partainya dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Puan menegaskan bahwa PDIP berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan melalui kritik yang membangun.

"Tentu saja kami sangat mengapresiasi hal tersebut," ujar Puan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Puan mengatakan PDIP berkomitmen untuk memberikan masukan dan kritik atas jalannya pemerintahan. Ia menegaskan kritik yang disampaikan PDIP bersifat konstruktif demi kesejahteraan rakyat.

"Kritiknya adalah kritik konstruktif yang membangun. Bukan kritik secara negatif, tetapi justru memberikan masukan yang positif," kata Puan yang juga Ketua DPR RI itu.

Terkait posisi PDIP sebagai satu-satunya fraksi partai politik di luar pemerintahan, Puan pun mengatakan partainya tidak berorientasi pada kalah atau menang ketika menyampaikan kritik, tetapi justru memberikan masukan demi perbaikan.

"Ini bicaranya bukan satu banding tujuh (PDIP versus tujuh fraksi partai politik di DPR). Namun, apa yang kami berikan sebagai masukan adalah masukan untuk bisa memberikan sesuatu yang konstruktif," tuturnya.

Saat rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5), Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada PDIP karena saat ini menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berada di luar pemerintahan.